In archivio la prima giornata dei Mondiali di Milano, 14 semifinali conquistate dall’Italia

MILANO (ITALPRESS) – Va in archivio la prima giornata degli ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Champioships 2025. All’Idroscalo di Milano, un mercoledì dedicato alle batterie che hanno visto l’Italia conquistare dieci semifinali nella velocità e quattro nella

paracanoa.

CANOA VELOCITÀ. Mattia Alfonsi firma il miglior crono della sua batteria nel C1 200

maschile, chiudendo in 40.66 e strappando il pass per la semifinale. Alfonsi avanza al

penultimo atto anche nel C1 500, dov’è quarto in batteria con il tempo di 1:53.68. Bene

anche Andrea Domenico Di Liberto, davanti a tutti nella batteria del K1 200 maschile in

34.82. Secondo posto per Lucrezia Zironi nel K1 500 femminile, al prossimo turno con il

tempo di 1:52.95. Ottimo esordio per Olympia Della Giustina, che avanza con il quarto

crono nella batteria del C1 500 femminile in 2:06.74. Sui 1000 metri, Giada Rossetti chiude in 4:10.02 nel K1 femminile, strappando il pass per la semifinale. Avanti anche Andrea Schera al maschile, con il terzo tempo in 3:34.24. Nella canadese, Nicolae Craciun conquista la semifinale in 4:09.93. Il K4 500 maschile di Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato passa il turno e vola in semifinale con il crono di 1:29.94. Meno fortunate Irene Bellan, Meshua Marigo, Agata Fantini e Sara Mrzyglod, che escono di scena nel K4 femminile in 1:38.16. Il C4 maschile di Nicolae Craciun, Samuele Veglianti, Mattia Alfonsi e Marco Tontodonati avanza al penultimo atto chiudendo in 1:34.19.

PARACANOA. Semifinale per Amanda Embriaco nel KL3 200 femminile, che la vede

chiudere al quinto posto in batteria con il crono di 50.04. Quinto anche Alessio Bedin in

1:11.68 nel VL1 200 maschile, tempo che gli vale il passaggio al turno successivo. Sesto

crono e passaggio del turno per Marius Bogdan Ciustea nel VL2 200 maschile in 56.27.

Avanza anche Mirko Nicoli nel VL3 200 maschile, grazie a una batteria da 45.87.

INFO: https://www.canoeicf.com/canoe-sprint-world-championships/milan-2025

IL PROGRAMMA. Prima giornata di gare andata in archivio, si riparte giovedì 21 con le

batterie delle gare sui 200 e 500 metri, nel pomeriggio si svolgeranno invece le prime

semifinali e le altre batterie della paracanoa. Le prime finali, sui 200 e 500 metri, che

assegneranno i titoli iridati sono in programma il 22 agosto. Dal pomeriggio del 23

agosto spazio esclusivamente all’assegnazione delle medaglie, fino a quelle dei 5.000

metri che chiuderanno la rassegna domenica 24.

CERIMONIA D’APERTURA NEL SEGNO DELLA MULTIDISCIPLINARIETA’ E DELLA FRATELLANZA

Con la cerimonia di apertura che si è svolta nella serata di martedì 19 agosto è scattato

il semaforo verde per gli ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2025, in

programma dal 20 al 24 agosto all’Idroscalo di Milano. A dare il via alla rassegna iridata sono stati il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il vicepresidente vicario della

Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi, il presidente dell’International Canoe Federation, Thomas Konietzko e il consigliere delegato all’Idroscalo della Città Metropolitana di Milano, Roberto Maviglia. Una cerimonia, quella svoltasi nella zona podio dell’impianto meneghino, all’insegna dell’inclusione e della multidisciplinarietà. Nel mezzo dell’evento, il pubblico ha assistito a uno spettacolo a cura della Federazione Ginnastica Italiana. Un susseguirsi di cinque quadri che racconteranno i valori dell’italianità dell’italianità, sentimento profondo che lega gli italiani tra loro e si manifesta attraverso principi e tradizioni che rendono unica e speciale la cultura del paese ospitante. Un momento particolarmente toccante ha visto protagonista l’elicottero HH139 in forza

all’83° Gruppo SAR (Search And Rescue) dell’Aeronautica Militare di Cervia dipendente

dal 15° Stormo sempre di stanza a Cervia, che ha effettuato un sorvolo con la bandiera

tricolore issata e spiegata, accompagnato dalle note dell’inno nazionale italiano. In chiusura, invece, i ballerini e le ballerine della Federazione Italiana Danza Sportiva si

sono esibiti in uno spettacolo di break dance, e successivamente in una & sulle note del DJ Max Benzoni.

Per la nostra Federazione è un onore immenso ospitare, dopo dieci anni, un

appuntamento così prestigioso: atleti e delegazioni da tutto il mondo, chiamati a

competere per i titoli iridati in uno scenario che è la vera “casa” della canoa italiana – il

commento del vicepresidente vicario della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio

Rossi -. Questi Mondiali sono molto più di una gara. Sono una festa dello sport, della

sostenibilità, dell’inclusione e del rispetto reciproco, valori che la nostra disciplina

incarna in ogni sua forma, dalla canoa sprint alla paracanoa. E’ un mondiale che abbiamo voluto fermamente per continuare una tradizione e celebrare la nascita della canoa in Italia, nell’anno in cui festeggiamo il 90° anniversario dalla prima gara internazionale – le parole del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio -. Tra sei mesi ci saranno i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina e sono felice che questo Mondiale sia un altro importante momento che avvicina la città e il nostro Paese alle Olimpiadi. Sono passati dieci anni dall’ultima volta in cui questo evento si è svolto qui – ha detto il Consigliere delegato all’Idroscalo della Città Metropolitana di Milano, Roberto Maviglia -. Oggi siamo davvero orgogliosi e felici di accogliere ancora una volta le migliori atlete ed i migliori atleti del mondo in questo luogo speciale. È un ritorno che ci conferma come l’Idroscalo non è soltanto un lago artificiale e un parco: è un’oasi di sport, natura benessere e cultura, a soli 8 km dal centro di Milano, dove ogni giorno giovani e meno giovani, famiglie bambini possono trascorrere momenti sereni rilassandosi nel verde, giocando e divertendosi, ammirando le sculture del parco degli artisti e dove atleti amatori e professionisti possono praticare oltre 20 discipline sportive, dall’equitazione al surf, e naturalmente la canoa, che caratterizza la nostra identità sportiva. A dieci anni dal 2015 torniamo a disputare i Campionati Mondiali all’Idroscalo, uno dei nostri luoghi preferiti per manifestazioni di questo tipo – le parole del presidente Thomas Konietzko -. Per l’organizzazione di un evento così importante, è necessario un grandissimo sforzo e un’importante collaborazione tra tantissime persone”.

– foto ufficio stampa Fick –

(ITALPRESS).