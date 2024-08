In 2 anni salari cresciuti di 19 miliardi

In 2 anni salari cresciuti di 19 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - I salari tornano a crescere. La tornata di rinnovi dei contratti nazionali nel biennio 2023-2024 porterà ad un sostanziale aumento dei redditi da lavoro dipendente, con un incremento di 19 miliardi di euro rispetto al 2022. A stimarlo è CER–Centro Europa Ricerche per Confesercenti. Per gli stipendi degli italiani si tratta di un aumento più ampio rispetto agli anni passati, anche per recuperare la perdita di potere d’acquisto delle famiglie provocata dalla fiammata inflazionistica del biennio 2022-2023. mgg/gsl