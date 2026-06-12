Home Video News Economia Imu, chi ha diritto agli sconti Video NewsEconomiaFocus EconomiaPillole Imu, chi ha diritto agli sconti 12 Giugno 2026 ROMA (ITALPRESS) - Si avvicina la scadenza dell'Imu. L'economista Gianni Lepre fa il punto su chi ha diritto alle riduzioni. azn/sat/gtr ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Mezzogiorno Decaro “Locus Festival appuntamento fisso della Puglia da 22 anni” Economia Startup e imprese italiane protagoniste a New York con Smau Italy RestartsUp Pillole Incendio in un campo nomadi tra Settimo San Pietro e Selargius, le immagini Economia Simest, Corradini D’Arienzo “Export in crescita, ma attenti a tutta la filiera” Pillole Sicindustria, Rizzolo “Simest accompagnatore istituzionale”