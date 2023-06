Imprese, Morvilli (Qubit) “La reputazione è ormai un asset economico”

La reputazione delle aziende "è un asset economico, non è un asset di immagine: oggi per le aziende avere una buona reputazione vuol dire guadagnare di più". A dirlo Luca Morvilli, fondatore e amministratore delegato dell'agenzia di comunicazione Qubit, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy. fsc/gsl