ALTAVILLA VICENTINA (ITALPRESS) – Il mondo sta riscrivendo con modalità ed esiti imprevedibili le sue relazioni geopolitiche e geoeconomiche, e la funzione del tesoriere, all’interno delle imprese, scende in campo, assumendosi le responsabilità proprie di un pilastro della gestione aziendale e disponendosi a fronteggiare ogni turbolenza. Ma anche rivendicando a gran voce i riconoscimenti professionali che merita per la loro centralità nella governance aziendale. E’ stato questo uno dei messaggi chiave della “due giorni” del Treasury & Finance Forum Day (TFFD), l’appuntamento annuale organizzato da AITI (Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa dell’Aiti), conclusasi ieri nelle sale del Cuoa, la scuola d’impresa di Altavilla vicentina, con la presenza di oltre 500 top- manager. “Oggi più che mai il tesoriere d’impresa – ha sottolineato il presidente di Aiti Nevio Boscariol (nella foto) – è un alleato strategico imprescindibile del Cfo e del Ceo, incrocia quotidianamente la sua azione con quella del capo-azienda e del direttore finanziario, fronteggia un mercato valutario turbolento e segue i flussi della liquidità e delle immobilizzazioni dell’impresa con una crescente trasformazione tecnologica, ormai cruciale in tutti i settori. Una funzione che richiede proattività strategica e un approccio integrato alla gestione del rischio, trasformando l’incertezza in opportunità. Per farlo servono competenze solide e aggiornate, sostenute da una formazione continua non solo in ambito tecnico-finanziario e tecnologico, ma anche sugli skill strategici di leadership, governance e gestione delle persone. Solo così la tesoreria consolida la propria robustezza evolutiva e rafforza il contributo alla crescita dell’impresa”.

Il programma della sedicesima edizione del Tffd ha assorbito due giornate: il 17 settembre presso la Fondazione CUOA di Altavilla Vicentina, con le nuove Sessioni Formative e la Networking Dinner a Villa Valmarana Morosini, e il 18 al Vicenza Convention Centre (VICC), con la sessione plenaria e i tre stream tematici del pomeriggio.

“Riassumerei in tre parole quest’incontro: efficienza, innovazione e partnership – ha detto Monica Cristanelli, Head of Sales Network Italia, IMI Corporate & Investment Banking Division Intesa Sanpaolo -. Efficienza come velocità di risposta efficace.Innovazione di approccio e prodotto, in una logica di consulenza a 360° per fornire soluzioni tailor made. Partnership, sia con altri attori sul mercato sia con le imprese, per costruire insieme le migliori soluzioni”.

Secondo Stefano Rivellini, Head of Corporate & Strategic Solutions Sales della IMI Corporate & Investment Banking Division di Intesa Sanpaolo, “il contesto congiunturale attuale è caratterizzato da un livello di incertezza che tende a configurarsi come condizione permanente. Tale scenario comporta l’emergere di rischi complessi e interconnessi con la conseguente necessità di adottare modalità di gestione differenti rispetto al passato. In questo quadro, la funzione del tesoriere riveste un ruolo cruciale nel garantire la resilienza aziendale: attraverso la tesoreria, infatti, si determina in larga misura la capacità dell’impresa di fronteggiare shock esogeni quali le fluttuazioni valutarie, i movimenti dei tassi di interesse e l’andamento delle commodities. Risulta pertanto essenziale che la tesoreria riesca a mediare e integrare gli interessi dei diversi stakeholder, facendo ricorso a strumenti di intelligenza artificiale opportunamente coniugati con l’esperienza e le competenze umane”.

“Ho voluto concentrare il mio intervento – ha detto Marco Valli, Chief Economist UniCredit – sui trend macroeconomici negli Stati Uniti e nell’Eurozona, evidenziandone le connessioni e le implicazioni. In un contesto in cui l’inflazione rimane sopra il target ed è destinata a salire ulteriormente sotto la spinta dei dazi, la Fed si trova in una posizione scomoda. Nel suo ultimo meeting ha ridotto i tassi e segnalato un ulteriore allentamento monetario nei prossimi mesi, nonostante la revisione al rialzo delle previsioni di crescita e inflazione. Questo sembra suggerire un rischio crescente di parziale politicizzazione della banca centrale statunitense”.

Per Federica Scopelliti, Responsabile Payments Solutions Sales Italy – UniCredi, “in un clima di reciproco confronto con le aziende, abbiamo provato a delineare percorsi virtuosi per ottimizzare la tesoreria aziendale. In particolare, durante la sessione formativa, il focus si è esteso dalle soluzioni più complesse, come la creazione di una payment factory e la gestione avanzata del cash pooling, fino a questioni di attualità come l’Instant Payments Regulation. A tal proposito, riteniamo che condividere necessità ed esperienze nella gestione della tesoreria e della finanza aziendale sia essenziale per l’evoluzione delle soluzioni offerte da provider e banche. Inoltre, grazie all’innovazione tecnologica, è possibile migliorare processi, user experience e tempi di elaborazione dei dati, conferendo al tesoriere un ruolo sempre più strategico nelle dinamiche aziendali”.

