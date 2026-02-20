Imprese, Esposito “Investire su capitale umano per far crescere la produttività”

ROMA (ITALPRESS) - Occupazione in crescita, produttività in chiaroscuro, giovani che si allontanano dal mercato del lavoro e un Sud che sorprende. È il ritratto dell'economia italiana tracciato da Gaetano Fausto Esposito, direttore generale dell'Istituto Tagliacarne, il centro nazionale di analisi su imprese e territori del sistema camerale che quest'anno festeggia 40 anni di attività. "L'Italia è mediamente più indietro nella produttività rispetto agli altri Paesi europei – spiega Esposito in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy –, ma se guardiamo al sistema manifatturiero, in particolare alle piccole e medie imprese, la nostra produttività è superiore a quella di Germania e Francia". sat/gsl