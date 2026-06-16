Sabato il Pride a Palermo, Pace “Momento storico opprimente “

PALERMO (ITALPRESS) - "Sentiamo la necessità di lavorare sui nostri bisogni e desideri: stiamo vivendo un momento storico e politico opprimente per la comunità Lgbtqia+, abbiamo tante richieste ma sappiamo che l'attuale governo e il parlamento non possono soddisfarle". Lo ha detto Mirko Pace, presidente del coordinamento Palermo Pride, a margine della conferenza stampa di presentazione del Pride che si terrà nel capoluogo siciliano sabato 20 giugno. xd8/pc/mca2