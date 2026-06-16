Endas, Opes e Acsi lanciano Carta Verde per sport più sostenibile

ROMA (ITALPRESS) - Un documento programmatico capace di guidare organismi sportivi, associazioni e società sportive dilettantistiche ed Enti del Terzo settore nell'organizzazione, realizzazione e gestione di manifestazioni green e attente al loro impatto ambientale e sociale. È la Carta Verde per gli Eventi Sportivi Dilettantistici, presentata al Salone d'Onore del Coni da Endas, Opes e Acsi e scaricabile gratuitamente sul sito www.sportsostenibile.it. mec/glb/gtr/gsl