MILANO (ITALPRESS) – Il Presidente di Assolombarda Alessandro Spada e alcuni imprenditori del territorio hanno ricevuto una delegazione dello Stato del Guanajuato (Messico), con l’obiettivo di approfondire la conoscenza reciproca, valutare possibili forme di collaborazione e di business per le aziende del territorio e promuovere l’internazionalizzazione delle imprese.

“Siamo orgogliosi che il Governo del Guanajuato abbia scelto di incontrare a Milano proprio Assolombarda e i suoi imprenditori, riconoscendo la nostra associazione come punto di riferimento industriale ed economico, in rappresentanza di quasi 7mila imprese e 412mila lavoratori – ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda -. Le nostre imprese riflettono la spina dorsale dell’economia italiana e sono espressione di quel Made in Italy che ci rende un’eccellenza a livello mondiale. Abbiamo un patrimonio di conoscenza e di innovazione che ci auguriamo possa rappresentare la base per sviluppare sempre nuove opportunità di business su tutti i più importanti mercati internazionali”.

All’incontro hanno partecipato: Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, Governatore dello Stato di Guanajuato; Mauricio Usabiaga Diaz Barriga, Ministro dello Sviluppo Economico dello Stato del Guanajuato; Carlos Garcia De Alba, Ambasciatore del Messico in Italia; Alessandro Spada, VRV, Presidente di Assolombarda; Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda; Veronica Squinzi, Mapei, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Internazionalizzazione ed Europa; Luigi De Chiara, Ambasciatore dell’Italia in Messico; Sergio Contreras, Chairman of the Board of Directors Pirelli Mexico; Paolo Benea, General Manager Pirelli Mexico; Giovanni Caimi, Caimi Brevetti, Presidente Sede di Monza e Brianza di Assolombarda in rappresentanza delle filiere Automotive, Design, Rubber and Plastics, Machinery, Life Sciences; Maria Vittoria Brustia, Brustia – Alfameccanica, in rappresentanza della filiera della Pelle; Fulvio Pandini, Lodi Salute e Isac, Presidente Sede di Lodi di Assolombarda in rappresentanza delle filiere Cosmetics, ICT, Logistics, Electronics;

L’appuntamento, tenutosi presso la sede milanese degli industriali in via Pantano 9, è il primo di una serie di visite che vedono Assolombarda al centro di incontri con delegazioni straniere. L’8 settembre, in occasione del Salone del Mobile, l’associazione riceverà infatti una delegazione della Danimarca composta dal Ministro dell’Industria Simon Monrad Kollerup e da alcune tra le principali aziende danesi operanti nel settore di green transition e green building.

(ITALPRESS).