Imprese, 329mila assunzioni previste a dicembre

Sono 329mila le assunzioni previste dalle imprese per il mese di dicembre e 1,2 milioni quelle per il trimestre dicembre-febbraio. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Rispetto a un anno fa si registra una flessione di oltre 24mila assunzioni, conseguenza del rallentamento dell'economia causato dalla guerra in Ucraina, dalla crisi energetica, dalla crescita dell'inflazione e dal costo del denaro. mrv