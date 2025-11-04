TORINO (ITALPRESS) – Questa mattina è stata data esecuzione a un decreto di fermo del pubblico ministero nei confronti di una persona accusata per l’omicidio di Marco Veronese, l’uomo che nella notte del 23 ottobre scorso morì dopo essere stato colpito da diverse coltellate in strada a Collegno. Lo ha reso noto la Procura della Repubblica di Torino con una nota in cui si legge: “L’attività investigativa ha consentito di ricostruire l’arrivo sul luogo del delitto del responsabile dell’omicidio, nonché la sua fuga successiva, utilizzando un veicolo il cui percorso è stato seguito e ricostruito puntualmente dagli investigatori, grazie all’acquisizione ed all’attento esame da parte dei carabinieri delle registrazioni di centinaia di sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati. La combinazione dei dati dei sistemi di videosorveglianza acquisiti e dei dati dei tabulati telefonici delle utenze presenti lungo il percorso, ha consentito di individuare il responsabile del grave fatto delittuoso in una persona legata sentimentalmente alla ex compagna della vittima che, come detto, ha confessato l’omicidio”. Nel frattempo, sono in corso ulteriori indagini per fare piena luce su tutti gli aspetti della vicenda.

