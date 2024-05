PALERMO (ITALPRESS) – Trovato morto nella propria auto l’architetto Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti, a Palermo. La vittima è il marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana, Francesca Donato. Il ritrovamento è avvenuto in viale della Regione Siciliana, parallela in quel tratto a via Ugo La Malfa. Indaga la polizia.

L’uomo è stato trovato con una fascetta di plastica stretta attorno al collo, a bordo della propria auto. Gli investigatori non escludono che avesse un appuntamento con qualcuno e quello fosse il luogo convenuto per l’incontro. La moglie sembra che lo cercasse da questa mattina, con messaggi e chiamate.

A lanciare l’allarme è stato un passante, che ha telefonato alla polizia. Sul posto stanno operando gli agenti della Squadra Mobile di Palermo. Il corpo senza vita dell’uomo è al posto di guida della sua auto, una Range Rover, posteggiata lungo la strada che scorre in parallelo all’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Trapani. Visibili delle tracce di sangue causate dallo strangolamento con la fascetta di plastica stretta attorno al collo.

L’eurodeputata della Dc Francesca Donato si è recata nel luogo in cui è stato trovato il corpo senza vita del marito. Sul posto tanti amici, parenti e conoscenti dell’imprenditore, che era molto conosciuto. Tra gli altri, anche l’assessore regionale Nuccia Albano e l’assessore comunale Giuliano Forzinetti, entrambi della Democrazia Cristiana.

– foto xd6 Italpress-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]