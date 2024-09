Immunoterapie, il sale risveglia l’azione antitumorale dei linfociti T

ROMA (ITALPRESS) - Secondo i dati di una ricerca, pubblicati sulla rivista Nature Immunology, l’aggiunta di una quantità specifica di sale potrebbe avere un’utilità inaspettata nella preparazione delle terapie cellulari contro il cancro, come le CAR-T o le TCR. Per questi trattamenti i linfociti di un paziente vengono prelevati, modificati in modo che riconoscano meglio le cellule tumorali e poi infusi nuovamente nel paziente stesso. In esperimenti di laboratorio, il sale somministrato ai linfociti T in coltura prima dell’infusione sembra in grado di attivare tali cellule e di aumentarne l’azione terapeutica, come spiega Enrico Lugli, responsabile del Laboratorio di Immunologia Traslazionale e del Flow Cytometry Core dell’Istituto Clinico Humanitas, alla guida del team di ricerca che ha realizzato lo studio. sat/mrv