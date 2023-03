Immigrazione, Santanché “Il governo vuole salvare le vite umane”

Nel Governo "non c’è tensione, ma un cuore che piange, una ferita aperta perché nessuno vuole fare morire le persone e per questo che lavoreremo per non farle partire". Così il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, al Museo di Pietrarsa a Portici, in merito al tragico naufragio di Cutro. "È comunque un tema molto complesso e delicato - sottolinea Santanché -. Però deve anche finire lo sciacallaggio dove si pensa che il Governo vuole fare morire: il Governo vuole salvare, perché chi salva vite umane salva il mondo". xc9/vbo/gsl