Immigrazione, Piantedosi “Il Governo è impegnato per bloccare sbarchi”

"Il Governo ha avviato da tempo dei rapporti con tutti gli interlocutori possibili, non solo con la Tunisia, per bloccare gli sbarchi". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in conferenza stampa ad Agrigento, al termine del vertice in Prefettura per fare il punto sull'emergenza immigrazione. xl2/vbo