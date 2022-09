LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le forze armate di Malta sono state accusate dalla ONG internazionale Alarm Phone di aver chiuso un occhio e di aver lasciato un gruppo di circa 80 migranti in gravi difficoltà nella zona di ricerca e soccorso maltese. Alarm Phone ha confermato che la nave tedesca “Bruce” e un’altra nave “Sibi” registrata in Pakistan hanno atteso sul sito indicato a loro dal Centro di coordinamento del soccorso di Malta, ma successivamente hanno continuato il rispettivo viaggio senza fornire assistenza a seguito di ordini ricevuti dalle forze armate di Malta. Alarm Phone ha aggiunto che i migranti in difficoltà hanno informato la Ong di poter vedere due grandi navi, ma nessuna ha offerto assistenza. “Prima che abbiamo perduto i contatti 6 ore fa, hanno anche detto che probabilmente non sarebbero riusciti a superare la notte”, ha aggiunto la ONG giovedì mattina. “Siamo estremamente preoccupati e ci chiediamo se le forze armate maltesi abbiano semplicemente lasciato che una tragedia si svolgesse davanti ai loro occhi”, ha chiesto Alarm Phone in un Tweet. “Perchè dire alle navi di deviare la rotta e limitarsi a guardare mentre le persone stanno soffrendo?”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).