BARI (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha incontrato oggi a Roma, nella sede del Mise, il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per parlare dell’ex Ilva di Taranto.

“L’incontro con Giancarlo Giorgetti è stato utile – ha dichiarato Emiliano – E’ il quinto Ministro dello Sviluppo economico che incontro sulla questione ex Ilva da quando sono presidente della Regione Puglia. Abbiamo fatto fino ad oggi pochi passi avanti, siamo però finalmente riusciti a convincere l’Europa a finanziare una rivoluzione industriale che consentirebbe di trasformare Taranto nel polo dell’idrogeno italiano ed europeo. Un’occasione imperdibile, un allineamento di volontà tra la Regione Puglia, il sindaco di Taranto, le comunità italiane ed europee che hanno interesse all’adempimento dei doveri del Trattato di Parigi. Un insieme favorevole che il Governo nato sull’accordo sulla transizione energetica evidentemente non può perdere. Non si può perdere questa occasione, Giancarlo Giorgetti ce lo ha ripetuto. Mi auguro che la volontà politica complessiva del Governo consentirà di realizzare questo sogno della comunità tarantina e della Regione Puglia”.

