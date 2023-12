TRAPANI (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno denunciato 133 persone che percepivano indebitamente i benefici economici del “Reddito di Cittadinanza” per un importo complessivo di oltre un 1.500.000 Euro.

L’attività operativa ha riguardato l’esame della documentazione acquisita a corredo della relativa domanda presentata i cui dati sono stati incrociati con le risultanze delle banche dati in uso al Corpo, nonchè con opportuni accertamenti “sul campo” per accertare la veridicità di quanto indicato dai soggetti richiedenti il sussidio economico.

Singolare è l’attività d’indagine condotta d’iniziativa dalle Fiamme Gialle di Castelvetrano che ha preso in esame

la correttezza dei dati anagrafici riportati nelle domande per RdC presentate da persone che erano stati raggiunti da provvedimenti di allontanamento dei relativi figli

minorenni. Infatti, i figli minorenni allontanati non possono essere considerati quali componenti del nucleo familiare dal quale siano stati distolti, e di tale variazione anagrafica occorre dare atto in sede di presentazione di domanda per l’accesso al sussidio.

– Foto: Guardia di Finanza Trapani –

(ITALPRESS).