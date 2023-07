MILANO (ITALPRESS) – Il “World wild tour” di Zucchero “Sugar” Fornaciari torna in Italia con sei concerti sold out: il 24 e il 25 luglio al Cortile della Reggia di Caserta, il 27 luglio alla Valle dei Templi di Agrigento, il 28-29-30 luglio al Teatro Greco di Siracusa.

Zucchero sarà accompagnato sul palco da una band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Il tour internazionale è ripartito lo scorso 24 aprile dall’Auckland Town Hall di Auckland in Nuova Zelanda ed è terminato all’Opera House di Sydney. Il “World Wild Tour” vede Zucchero sui palchi di tutta Europa fino ad agosto.

– Foto: Ufficio stampa Zucchero –

(ITALPRESS).