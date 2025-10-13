BRASILIA (BRASILE) (ITALPRESS) – “I giovani non sono solo il futuro, ma i partner di oggi”. Lo ha detto il viceministro dell’Ambiente Vannia Gava, partecipando a Brasília all’evento Youth4Climate, promosso da MASE e UNDP in collaborazione con la Presidenza della COP30. Gava ha premiato 50 nuovi progetti innovativi in diversi ambiti della sostenibilità, guidati da giovani di oltre 30 Paesi, che riceveranno un contributo finanziario per la loro attuazione, a conferma dell’impegno concreto dell’Italia a sostegno dell’azione climatica globale.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).