ROMA (ITALPRESS) – Erion Care, il Consorzio del Sistema Erion dedicato a contrastare l’abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco nell’ambiente, ha nominato Adriana Valle, Corporate Affairs & Communication Director di JT International Italia, come nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. Valle subentra a Davide Bigiavi di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, in carica dal 2025. Dopo aver conseguito un Master presso l’Università LUMSA, Adriana Valle ha maturato oltre 15 anni di esperienza nei settori regolatorio e istituzionale. Nel 2010 entra in JT, dove sviluppa un percorso nelle relazioni governative, assumendo incarichi di crescente responsabilità in Italia, a livello europeo e presso l’headquarter di Ginevra.

Dal 2020 ha ricoperto ruoli sempre più strategici nella sede centrale svizzera, tra cui International Affairs Director e, più recentemente, External Affairs Reduced Risk Products Director.

Con la nomina del nuovo Presidente, Erion Care conferma il proprio impegno nella promozione di attività di sensibilizzazione e prevenzione dei comportamenti scorretti dal punto di vista ambientale, rafforzando il dialogo con istituzioni, enti locali e operatori del territorio.

«Assumere la Presidenza del Consorzio rappresenta per me un incarico di grande responsabilità e un’importante opportunità per contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente e del territorio», ha dichiarato Adriana Valle. «Negli ultimi anni Erion Care ha portato avanti un lavoro significativo nella promozione di comportamenti più responsabili e nella costruzione di un dialogo costante con istituzioni e stakeholder.

Continueremo a lavorare in questa direzione, con l’obiettivo di implementare pienamente il regime EPR anche nella filiera dei rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri».

“Accogliamo con grande soddisfazione la nomina di Adriana Valle alla guida di Erion Care», ha dichiarato Letizia Nepi, Direttore Generale di Erion Care. «Siamo certi che le competenze sviluppate nel corso della sua esperienza professionale, sia in Italia sia a livello internazionale, rappresentino un contributo prezioso per accompagnare il Consorzio nel rafforzamento delle attività di sensibilizzazione ambientale e di prevenzione del littering dei prodotti del tabacco. A nome di tutto il Consorzio desidero inoltre ringraziare Davide Bigiavi per il lavoro svolto e per il contributo dato alla crescita di Erion Care».

Il Consiglio di Amministrazione di Erion Care ha, inoltre, nominato come nuovo Consigliere Andrea Guglielmo, Senior Manager External Affairs di Philip Morris Italia.

Sono stati riconfermati: Davide Bigiavi, Head of Tax Cluster di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna; Marianna Buonomo, Corporate Affairs Manager di Imperial Brands Italia; Davide Calabresi, Government Relations Manager di JT International Italia, Andrea Di Paolo, Vice President & Corporate Affairs Directors di British American Tobacco Italia; Giacomo Mele, Finance Manager di Imperial Brands Italia e Ranieri Mercanti, Head of Commercial Finance di British American Tobacco Italia.

-foto ufficio stampa Erion Care –

(ITALPRESS).

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