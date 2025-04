Il Veneto stanzia 15 milioni per i poli logistici decentrati della Protezione Civile

VENEZIA (ITALPRESS) – “Con l’obiettivo di incrementare l’efficienza del servizio regionale di Protezione Civile, abbiamo ritenuto opportuno finanziare il potenziamento dei poli logistici regionali decentrati così da garantire spazi per il ricovero di materiali, mezzi e attrezzature oltre che mediante l’implementazione delle sale operative per la gestione delle emergenze”. A dirlo l’assessore della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin nell’annunciare che la Giunta regionale ha deliberato l’approvazione di uno stanziamento di 15 milioni da dedicare a interventi da realizzare da parte delle Province e della Città Metropolitana di Venezia e in parte direttamente dalla Regione. Per quanto riguarda i fondi destinati ai poli logistici decentrati il limite massimo per ciascun ente proponente è fissato in 2 milioni di euro, prevedendo una compartecipazione minima da parte del richiedente pari al 10% dell’importo complessivo dell’opera.

“Da tempo avevamo avviato con le province diverse interlocuzioni in materia – dice l’assessore – per valutare un quadro di massima sulle possibili alternative in base alle necessità territoriali, ma anche alla reale fattibilità delle eventuali proposte. Completata la ricognizione che le medesime hanno tuttora in corso, andremo con una successiva delibera di Giunta a definire le singole iniziative da finanziare in ambito regionale”. In relazione alle spese saranno ammesse quelle eventualmente sostenute a partire dal 2023 per predisporre i progetti, le cui opere dovranno poi essere completate entro il 2028.

Nell’ambito di tali fondi è altresì previsto il potenziamento del polo regionale di Bonisiolo, che prevede la realizzazione di un magazzino all’interno del polo medesimo: “quel sito, dove abbiamo già diverse attività – specifica Bottacin – è infatti idoneo al rimessaggio di mezzi e attrezzature e potrebbe essere in parte destinato anche a uso uffici funzionali all’operatività del polo stesso. Qui potrà essere realizzato inoltre un centro di coordinamento gestionale degli eventi emergenziali”.

“Dopo l’apertura in marzo della Sala Operativa in modalità H24 – conclude l’assessore -, compiamo così un ulteriore passo per rendere sempre più performante il sistema regionale di Protezione Civile che abbiamo costruito in questi anni”.

– foto screenshot ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).