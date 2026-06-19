Il Tuscania celebra a Livorno 86 anni di storia e i caduti di Eluet El Asel

LIVORNO (ITALPRESS) – Si è svolta oggi a Livorno, nella caserma Vannucci, la cerimonia per l’anniversario della costituzione del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” e per la commemorazione del “fatto d’arme” di Eluet El Asel, la battaglia combattuta nel dicembre 1941 nel Gebel Cirenaico, dove i primi Carabinieri Paracadutisti sacrificarono la propria vita opponendosi a forze nettamente superiori. Alla celebrazione hanno partecipato il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, insieme a numerose autorità civili e militari.

Nato il 1° luglio 1940 insieme alla specialità dei paracadutisti militari italiani, l’allora Battaglione Carabinieri Reali Paracadutisti ha attraversato oltre otto decenni di storia nazionale e internazionale. Dal primo impiego in Nord Africa durante la Seconda guerra mondiale, fino alle più recenti missioni operative nei principali teatri di crisi, il reparto ha consolidato il proprio ruolo come una delle unità d’eccellenza dell’Arma. Negli anni il Tuscania è stato impiegato in numerose missioni all’estero, dal Libano alla Somalia, dai Balcani all’Afghanistan, dall’Iraq all’Africa centro-settentrionale, contribuendo anche alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche italiane nelle aree più instabili del mondo. Oggi il Reggimento è riconosciuto come Forza Speciale e opera nei contesti più complessi, mettendo a disposizione competenze altamente specialistiche nei settori della difesa e della sicurezza.

Nel corso della cerimonia il generale Luongo ha ricordato il valore e l’eredità morale del reparto, sottolineando come la sua forza risieda nei principi che ne hanno guidato la storia. Un richiamo alla fedeltà ai valori dell’Arma e alla capacità di innovare senza perdere la propria identità. Anche il sottosegretario Perego di Cremnago ha reso omaggio ai caduti di Eluet El Asel, definendo il Tuscania una delle eccellenze della Difesa italiana e ricordando il contributo fornito dal reparto nei teatri operativi nazionali e internazionali. La giornata è stata inoltre l’occasione per celebrare i cinquant’anni della Sezione di Paracadutismo Sportivo del Reggimento. Le commemorazioni si sono concluse con lanci dimostrativi di paracadutisti del Tuscania, esercitazioni operative e la sfilata di ex appartenenti al reparto, in un momento di forte valore simbolico dedicato alla memoria, alla tradizione e al servizio dello Stato.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

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