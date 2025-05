Il turismo italiano vale il 14% del Pil

ROMA (ITALPRESS) - Il turismo italiano è in salute, vale quasi il 14% del Pil, ma per competere meglio nello scenario internazionale ha bisogno di strumenti che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese. Ne ha parlato Antonio Barreca, direttore generale di Federturismo Confindustria, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/mrv/gsl