Il trasporto ferroviario merci tra crisi, richiesta di sostegno e resilienza

MILANO (ITALPRESS) - Dai cantieri per modernizzare l’infrastruttura alle crisi geopolitiche con i conseguenti rincari energetici, gli ultimi anni sono stati complicati per la logistica ferroviaria, con un calo dei volumi di traffico merci dell’8 per cento rispetto al 2022, ma il settore ha mostrato dei positivi segnali di reazione. Ne ha parlato Giuseppe Rizzi, direttore generale di Fermerci, in un’intervista all’Italpress. sat/gsl