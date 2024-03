MILANO (ITALPRESS) – Mancano pochi giorni al ritorno sul palco di Levante, che il prossimo 10 marzo aprirà le danze con la data zero di Isernia del suo “Live nei teatri”, il tour che porterà la cantautrice, autrice e scrittrice in giro per i maggiori teatri italiani (tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti). La tournee toccherà poi Livorno, Firenze, Torino (due date di cui la prima già sold out), Milano (anche in questo caso due date di cui la prima sold out), Rende, Palermo (sold out la prima data e biglietti disponibili per la seconda), Catania, Bari, Pescara, Roma, Ancona, Bologna, Assisi, Pisa, Napoli, Padova, Brescia, Genova, Trento e Udine.

-foto ufficio stampa Levante –

(ITALPRESS).

