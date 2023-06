ROMA (ITALPRESS) – Tornano in scena le sfide del Suzuki Challenge 2023, che, dopo i due appuntamenti al 13° Italian Baja di Primavera – Artugna Race e al 1° Baja Colline Metallifere, è pronto ad approdare in Grecia per la decima edizione del Rally Greece Off Road. La gara ellenica, valida come terzo round del Campionato Italiano Cross Country e SSV 2023 e coincidente con il FIA Cross Country Bajas European Cup, sarà sviluppata su quattro giornate lungo gli otto settori selettivi sui quali si affronteranno i principali protagonisti del monomarca.

Attualmente a detenere la leadership del trofeo promosso dalla casa di Hamamatsu è Alfio Bordonaro, vincitore dell’ultimo appuntamento sulla terra toscana lo scorso aprile in coppia con Stefano Lovisa su Suzuki Grand Vitara del Gruppo T1, con il quale ha chiuso davanti a tutti anche la classifica valevole per l’italiano.

Il catanese, già detentore dell’edizione 2022 del trofeo, è al primo posto parimerito con Lorenzo Codecà per un totale di 49 punti, quindi terzo posto provvisorio per Emilio Ferroni che nella gara inaugurale al 13° Italian Baja di Primavera – Artugna Race, al volante dell’altro Grand Vitara di tipo T1 condiviso con Daniele Fiorini con cui si era classificato terzo nella competizione del tricolore, era salito sul gradino più alto del podio riservato al monomarca.

– foto Ufficio Stampa Suzuki –

