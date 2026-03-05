Il sottosegretario Rauti promuove la prima edizione del “Premio Eccellenza Donne nella Difesa”

ROMA (ITALPRESS) – “Pari non significa uguali: la diversità è sempre una risorsa, e la presenza femminile nelle Forze Armate è una risorsa strategica per la Difesa italiana”. Così il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, alla prima edizione del “Premio Eccellenza Donne nella Difesa”, da lei ideato e promosso nell’ambito della delega del ministro Crosetto per la promozione delle politiche di parità di genere e pari opportunità.

Il riconoscimento – organizzato in vista della Giornata Internazionale della Donna – valorizza l’eccellenza di donne militari, civili della Difesa e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana che si sono particolarmente distinte nell’esercizio delle proprie funzioni. “Ciascuna delle premiate ha scritto, con il proprio servizio silenzioso e prezioso, una pagina importante della storia della Difesa italiana – ha detto Rauti – i loro successi sono frutto di merito, talento ed impegno e sono dedicati a tutte le ragazze che in loro vedono un esempio ed a tutte le colleghe che le hanno precedute o che le marciano accanto”.

“Oggi la Difesa conta oltre 25.000 donne in uniforme, pari a circa il 9% del personale militare complessivo, con un trend di crescita costante. Dal pionierismo è nata e si è consolidata una vera leadership femminile”, ha aggiunto. Un riconoscimento anche alle donne impegnate in missione all’estero: nel corso dell’evento sono stati attivati collegamenti con i contingenti schierati in Libano nell’operazione Leonte (Unifil) e in Kosovo con Kfor dov’è strategico il contributo del personale femminile. Per il sottosegretario “attraverso i Female Engagement Team (FET) le nostre soldatesse diventano ambasciatrici dei diritti umani universali e costruiscono ponti con le comunità locali, parlano alle donne, applicano sul terreno le risoluzioni Onu Donne, Pace e Sicurezza. Continuiamo sulla strada tracciata, senza dare nulla per scontato e senza stancarci di promuovere una parità di genere che sia effettiva, sostanziale, vissuta, non solo normativa e descrittiva. Così la Difesa sarà più forte e più inclusiva”, ha concluso.

– Foto ufficio stampa Sottosegretario di Stato alla Difesa –

(ITALPRESS).