Il sottosegretario Rauti in visita alla comunità incontro ‘Scuola, vita e rinascita’

TERNI (ITALPRESS) “Riconosciamo il valore della struttura terapeutica e delle attività di riabilitazione e reinserimento; il Governo è accanto a chi si dedica al recupero delle persone con dipendenze”, così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, oggi in visita alla Comunità “Incontro” di Molino Silla (Amelia, Terni), centro per la cura delle dipendenze, fondata nel 1963 da Don Pierino Gelmini.

La visita è coincisa con uno dei ciclici incontri formativi tra gli Allievi del 2° Reggimento della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri (RM) e la struttura terapeutica, voluti dall’Arma per formare i futuri Carabinieri sui temi della prevenzione e del contrasto alle droghe. Salutando i ragazzi in percorso, il Sottosegretario li ha incoraggiati “Siete qui perché ad un certo punto avete fatto una scelta difficile, coraggiosa e dolorosa: quella di guardarsi dentro” ha dichiarato, “la fragilità di un tempo, oggi è la vostra forza più grande e dovete essere tenaci ed orgogliosi nel lanciare il cuore oltre l’ostacolo”.

Gli incontri formativi dei giovani Carabinieri sui temi delle dipendenze – da sostanze e comportamentali – si svolgono da circa due anni presso la Comunità Incontro, attraverso l’ascolto delle testimonianze di chi è “uscito dal tunnel” e gli approfondimenti forniti dall’equipe multidisciplinare.

A conclusione della visita, il Sottosegretario ha reso omaggio a “La Torre della Memoria”, monumento eretto in onore del Giudice Giovanni Falcone e di tutte le vittime della mafia per ricordare l’impegno della Comunità e del suo fondatore: “Don Pierino Gelmini per primo indicò l’utilità sociale delle misure di detenzione alternativa nelle comunità terapeutiche; strumento poi inserito nell’impianto giuridico e fortemente sostenuto dal giudice Falcone” ha aggiunto Rauti.

Il Sottosegretario ha ricordato che “il Governo italiano con il” Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze” ha avviato diverse azioni concrete per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze da sostanze e comportamentali. La Legge di Bilancio 2025 contiene alcune importanti misure ed istituisce il Piano Nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni”.

