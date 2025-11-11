Il Sottosegretario Rauti alla 4^ Giornata del Veterano “Dedicata a chi fa del servizio una vocazione”

ROMA (ITALPRESS) – Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, ha partecipato oggi alla 4^ Giornata del Veterano accompagnata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, “una giornata dedicata a tutte le donne e a tutti gli uomini delle Forze Armate che hanno vissuto e vivono fino in fondo la dimensione del servizio che è una vocazione, visione della vita e del mondo” ha dichiarato la Senatrice. L’evento è stato celebrato al Circolo Ufficiali delle Forze Armate con la Conferenza “Tecnologie inclusive: innovazioni a supporto dei Veterani con disabilità”, iniziativa promossa dalla Difesa insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per presentare le attività di ricerca che possono migliorare la qualità della vita dei veterani con disabilità “non solo un momento di riconoscenza e di memoria” – parole di Rauti – ” ma anche di rinnovo dell’impegno quotidiano per cui la Difesa non lascia indietro nessuno”.

La Giornata del Veterano è stata istituita nel 2022 per ringraziare le donne e gli uomini in uniforme al servizio della Nazione; successivamente, con Decreto del febbraio scorso del Ministro della Difesa, sono state introdotte le diverse qualifiche di “Veterano della Difesa” e “Veterano della Missioni Internazionali” e lo status di “Veterano” indipendentemente dalla presenza di traumi permanenti psico-fisici riportati nell’adempimento del dovere ed in linea con le normative internazionali di settore.

La Difesa, con il suo Centro Veterani e l’Istituto di Scienze Biomediche, lavora con Università italiane e straniere per progetti di biorobotica e protesi riabilitative delle persone con disabilità, ” i nostri Veterani sono parte attiva nei progressi del settore” – ha evidenziato il Sottosegretario – “testano dispositivi protesici all’avanguardia suggerendone adattamenti e miglioramenti”. Per Rauti la Difesa “assume il ruolo di hub strategico che mette a sistema competenze mediche, scientifiche, industriali e istituzionali per generare soluzioni realmente efficaci e sostenibili e si impegna per essere motore di inclusione e laboratorio di innovazione sociale, investendo sul coraggio e sull’esperienza dei nostri Veterani con disabilità”.

