CIVITAVECCHIA (ROMA) (ITALPRESS) – Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, ha visitato oggi il “Villaggio in Italia” allestito al porto di Civitavecchia in occasione della 16^ tappa del Tour Mediterraneo del Veliero Amerigo Vespucci. Il Sottosegretario – che ha le deleghe alle attività sportive e alla disabilità – è intervenuta nel Panel “Sport: valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti”, promosso dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, insieme ad una rappresentanza del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (GSPD).

“Lo Sport è strumento di aggregazione sociale e di condivisione; la Cultura della Difesa “non lascia mai indietro nessuno” e considera l’inclusione una responsabilità istituzionale ed un impegno per abbattere barriere e pregiudizi” ha dichiarato la Senatrice. Nel “Forum-intervista” con l’Agenzia ANSA il Sottosegretario ha ricordato che quest’anno ricorrono i 25 anni dall’ingresso delle donne nelle Forze Armate “una distanza temporale che ci permette di valutare l’integrazione, di definirla pienamente paritaria e con un emergente leadership femminile” ha affermato il Sottosegretario, che ha anche la delega alle pari opportunità.

Il “Villaggio in Italia” ospita anche la Mostra fotografia – ideata e curata dal Sottosegretario – dedicata alle “Donne d’Europa”, già esposta a Venezia nella 2^ tappa del Tour Mediterraneo. “24 pannelli monografici raccontano vite di donne che hanno lasciato il segno, aperto una nuova strada e favorito il cambiamento. Figure femminili che hanno lottato per un ideale e per l’emancipazione sociale delle donne” ha concluso Rauti.

Mancano due tappe -Livorno e Genova- alla conclusione del tour Mediterraneo del Vespucci, che ha seguito il tour mondiale della nave più bella del mondo; ambasciatrice del made in Italy ed icona di italianità ma anche racconto della Cultura della Difesa, uno storytelling delle eccellenze nazionali ed un modello di comunicazione replicabile.

– foto ufficio stampa sottosegretario Isabella Rauti –

(ITALPRESS).