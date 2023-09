VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ricevuto questa mattina, a Ca’ Farsetti, il nuovo questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, in visita di cortesia. Messinese, sessantunenne, Bonaccorso è entrato in polizia nel 1987, operando con varie qualifiche nelle questure di Palermo, Messina e Genova, prima di diventare, nell’ottobre del 2011, vicario del questore di Padova e, dal novembre 2020, questore di Pisa. Dal 24 luglio di quest’anno ha sostituito ufficialmente, come capo della polizia veneziana, Maurizio Masciopinto, promosso nel frattempo prefetto.

Foto: ufficio stampa comune di Venezia

