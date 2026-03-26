Il Sindaco Brugnaro ha aperto la tre giorni di AssoArpa a San Servolo

VENEZIA (ITALPRESS) – In mezzo alla laguna, nell’Isola di San Servolo, in un contesto di rigenerazione urbana e culturale, una tre giorni dedicata all’ambiente e alle strategie da attuare per consolidare la cooperazione tra istituzioni, mondo della ricerca e amministrazioni regionali. Fino a domani Venezia ospita la Winter School 2026 di AssoArpa, in collaborazione con Arpa Veneto: le agenzie regionali per le politiche ambientali riunite per un momento di formazione e confronto strategico.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha aperto i lavori di oggi, incentrati sul ruolo delle Agenzie tra visione di sistema e autonomie regionali, sottolineando la grande importanza della collaborazione tra istituzioni, enti e agenzie anche sul fronte ambientale: “Il titolo che avete scelto – Formazione, Visione e Strategia nel cuore della Laguna – coglie perfettamente l’essenza di ciò di cui abbiamo bisogno oggi: uno sguardo a lungo termine e competenze solide per affrontare le sfide del nostro tempo. Lo sappiamo bene noi che viviamo la laguna, un ecosistema vivo, un laboratorio a cielo aperto in cui l’ingegno umano e la natura dialogano, e a volte si scontrano, da oltre un millennio”. Il sindaco ha dunque parlato di tecnologia e innovazione come di necessità a tutela dell’ambiente: “Sostengo che per proteggere questa immensa e fragile bellezza sia necessario l’intervento della tecnologia e una visione ingegneristica, e il Mose ne è un chiaro esempio. Questa infrastruttura eccezionale rappresenta lo scudo che oggi ci permette di difendere la città e l’intero ecosistema lagunare dalle acque alte estreme, garantendo la sopravvivenza di un patrimonio che appartiene all’umanità intera”.

Infine Brugnaro ha toccato il tema delle bonifiche: “Tema delicato in tutto il Paese. E’ importante che si leghi il percorso di bonifica a un progetto edilizio di recupero. Da questo punto di vista il vostro ruolo è fondamentale, da tecnici dell’ambiente, perché un terreno bonificato è un terreno recuperato per il bene comune, a servizio dei cittadini”.

– Foto Comune di Venezia –

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