ROMA (ITALPRESS) – Nel corso delle elezioni nazionali dei giovani imprenditori di Confindustria, svoltesi oggi a Roma in via dell’Astronomia, che hanno visto l’avvicendamento del presidente uscente l’imprenditore palermitano Riccardo Di Stefano, (che resta nella squadra senior come vice del Presidente Orsini con la delega all’Education), con l’imprenditrice lecchese Maria Anghileri, è stato eletto dal Consiglio Nazionale alla carica di Consigliere Centrale Vincenzo Chiriaco, l’attuale Presidente dei Giovani Imprenditori di Sicindustria Palermo, per il quadriennio 2024/2028.

Vincenzo Chiriaco, classe 1997, laureato in Scienze Politiche, è procuratore generale della Sogefar, azienda familiare storica, fondata nel 1927 e giunta alla quarta generazione, che opera nel Sud d’Italia nel settore della distribuzione, della consulenza e dei brokeraggi di prodotti della filiera agroalimentare nei canali industriali, dell’horeca e della grande distribuzione organizzata. Con Chiriaco sono risultati eletti anche il catanese Costanzo (vicepresidente) e il messinese Blandina (consigliere).

– foto Chiriaco, da sinistra Vincenzo Chiriaco e Maria Anghileri –

(ITALPRESS).

