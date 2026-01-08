CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Il presidente del Parlamento del Venezuela, Jorge Rodriguez, ha annunciato nelle prossime ore il rilascio di “un numero cospicuo” di cittadini detenuti, compresi stranieri. Si tratta di un gesto “di pace unilaterale”, secondo Rodriguez, non concordato con altre parti. Lo riferisce il quotidiano spagnolo El Pais. Rodriguez ha affermato che il numero totale delle persone sarà noto “nelle prossime ore” e ha ringraziato l’ex presidente spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, il presidente brasiliano Lula Da Silva e il governo del Qatar per la loro mediazione.

Anche il cooperante italiano, Alberto Trentini, è fra i detenuti stranieri in Venezuela. Trentini si trova in carcere dal 15 novembre 2024.

IL SENATO USA VOTA A FAVORE DELLE LIMITAZIONI DEI POTERI DI TRUMP IN VENEZUELA

Nel frattempo, il senato Usa ha votato a favore di una risoluzione che impedisce al presidente Donald Trump di compiere ulteriori azioni militari in Venezuela senza l’autorizzazione preventiva del Congresso. Il voto ha visto 52 senatori a favori e 47 contrari, un risultato che mostra come anche 5 senatori repubblicani abbiano votato a favore del provvedimento. Il testo passa ora alla Camera per l’approvazione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).