VERONA (ITALPRESS) – Non riesce a sbloccarsi l’Hellas Verona che si conferma come uno dei peggiori attacchi della Serie A (due gol segnati) e perde 1-0 in casa contro il Sassuolo. La vittoria continua a sfuggire agli uomini di Paolo Zanetti, che pure partono molto meglio nel match del Bentegodi. Giovane e Orban sono decisamente ispirati, così come Serdar che troneggia a centrocampo: gran tiro dell’ex Hertha e Muric devia in corner. Rispondono subito i neroverdi che, senza l’indisponibile Berardi (Volpato al suo posto), si appoggiano a Pinamonti: Frese e Nelsson gli evitano due potenziali reti a botta sicura. Sfuma un rigore per il Verona, complice un fallo precedente, ma l’Hellas non demorde e non si disunisce: Giovane aziona Orban, che calcia out di pochissimo.

Nel finale del primo tempo, che si chiude sullo 0-0, si esaltano i portieri: Muric salva sulla punizione di Frese, Laurientè impegna Montipò sempre da calcio piazzato. Ritmi più bassi nella ripresa ma, ancora una volta, il Verona approccia meglio il campo e sfiora il vantaggio con Giovane. Il Sassuolo risponde alla distanza, vede sfumare un rigore perchè il fallo su Thorstvedt è fuori area e se ne vede assegnare uno al 70′. Il neoentrato Federa viene affossato da Serdar, fino ad allora il migliore in campo, ed ecco il penalty per il Sassuolo.

Sul dischetto va Pinamonti, che calcia malissimo e viene ipnotizzato da Montipò: sulla respinta, però, l’attaccante trova la zampata e la rete dell’1-0. Nel finale si riaccende il Verona, che attacca con tre punte e sfiora due volte il gol: Orban e Akpa-Akpro sbattono sullo strepitoso Muric, che riscatta gli errori delle primissime giornate. Le sue parate spengono la pressione scaligera e, di fatto, valgono tre punti d’oro. Il Sassuolo sbanca il Bentegodi, sconfigge 1-0 il Verona e sale a quota 9 punti dopo sei giornate.

Si ferma a quota tre, invece, l’Hellas che continua a raccogliere molto meno di quanto produce. Oltre al danno anche la beffa per gli scaligeri, che rischiano di subire il raddoppio da Cheddira: provvidenziale Nelsson al 96′.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]