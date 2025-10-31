Il risparmio postale compie 150 anni

ROMA (ITALPRESS) - Il risparmio postale compie 150 anni. Un secolo e mezzo in cui le risorse raccolte hanno permesso di realizzare opere infrastrutturali strategiche, finanziare gli Enti locali e contribuire a rendere l’Italia un Paese economicamente e socialmente avanzato. La ricorrenza è stata celebrata a Roma da Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La giornata ha celebrato i 150 anni dal lancio dei Libretti postali e i 100 anni dall’istituzione dei Buoni fruttiferi postali: strumenti finanziari garantiti dallo Stato, emessi da CDP e distribuiti da Poste Italiane. mec/sat/mrv