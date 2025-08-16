Il Regno Unito sospende le licenze militari per gli armamenti a Israele

ROMA (ITALPRESS) – Il Regno Unito ha sospeso tutte le nuove richieste di licenza per l’esportazione di armamenti che potrebbero essere utilizzati da Israele nelle operazioni attualmente in corso a Gaza, confermando una linea rigorosa in materia di controlli alle esportazioni.

In una missiva inviata al presidente della Commissione Difesa, Tan Singh Dhesi, il segretario alla Difesa John Healey ha precisato che da settembre tutte le domande vengono valutate attentamente, e tutte quelle potenzialmente impiegabili nel conflitto sono state respinte. Tale scelta si basa su un quadro normativo severo, teso a garantire il rispetto del Diritto Internazionale Umanitario.

Pur sospendendo le forniture di armamenti, Healey ha chiarito che alcune licenze restano in vigore, riguardanti attrezzature considerate “non utilizzabili nel contesto attuale”. Tra queste figurano parti per sistemi di difesa aerea, giubbetti antiproiettile destinati a ONG e giornalisti, oltre a componenti che vengono ri-esportate fuori da Israele per sostenere la difesa degli alleati NATO.

Particolare attenzione viene rivolta al rischio di transiti indiretti verso Israele mediante intermediari: il governo britannico valuta sempre il destinatario finale dell’esportazione, e il rilascio di informazioni false nella domanda di licenza è un reato. In caso di frode, la licenza viene annullata e le esportazioni risultano illegittime.

Il Regno Unito sostiene di avere uno dei regimi di controllo alle esportazioni più rigorosi al mondo, con decisioni trasparenti e consultabili pubblicamente. Healey ha inoltre ribadito l’importanza di difendere il Diritto Internazionale Umanitario e la protezione dei civili, temi costantemente affrontati “ai massimi livelli” con le autorità israeliane.

