DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Il Qatar ha criticato con forza l’agenzia di sicurezza israeliana Shin Bet per aver sostenuto, in un suo report, che gli aiuti inviati da Doha a Gaza sarebbero in parte responsabili dell’attacco del 7 ottobre 2023 a Israele. Nel rapporto dello Shin Bet pubblicato ieri, l’agenzia ha sottolineato come il flusso di denaro dal Qatar a Gaza e la sua consegna all’ala militare di Hamas sia stata una delle ragioni per cui il gruppo islamico è stato in grado di rafforzare le sue milizie.

“Le false accuse mosse dall’agenzia di sicurezza Shin Bet che collegano gli aiuti del Qatar all’attacco del 7 ottobre sono un altro esempio di deviazione guidata dall’interesse personale e dall’autoconservazione nella politica israeliana”, si legge in una nota dell’International Media Office del Qatar. “È ben noto in Israele e a livello internazionale che tutti gli aiuti inviati dal Qatar a Gaza sono stati trasferiti con la piena conoscenza, il supporto e la supervisione delle attuali e precedenti amministrazioni israeliane e delle loro agenzie di sicurezza, incluso lo Shin Bet”, prosegue la nota, ribadendo che “nessun aiuto è mai stato consegnato all’ala politica o militare di Hamas”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).