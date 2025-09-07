Il primo ministro giapponese Ishiba annuncia le dimissioni

Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba attends and delivers a speech at the India-Japan Economic, which is being held at a hotel in Tokyo. Tokyo, Japan - 29 August 2025. (photo by Kazuki Oishi / Sipa USA)

ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha annunciato le sue dimissioni. Lo scrive su X l’emittente televisiva NHK. Secondo quanto riportato dall’emittentela tv nipponica la decisione del premier nipponico avrebbe l’obiettivo di evitare una spaccatura all’interno del Partito Liberal Democratico al potere.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE