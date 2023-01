VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha ricevuto a Palazzo Balbi il Generale Francesco Pennacchini, nuovo comandante dei Carabinieri Forestali del Veneto. Nell’incontro sono stati trattati temi di comune interesse e il Presidente Zaia ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro di tutte le donne e gli uomini in forza al Comando, sempre in prima linea contro i reati ambientali.

Foto: ufficio stampa Regione Veneto

(ITALPRESS).