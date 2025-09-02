Il presidente israeliano Herzog incontrerà Papa Leone XIV giovedì in Vaticano

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente israeliano, Isaac Herzog, si recherà giovedì in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV. Lo ha annunciato la presidenza israeliana. Il viaggio di un giorno, promosso dalla Santa Sede, si concentrerà sugli sforzi per il rilascio dei 48 ostaggi che si trovano a Gaza, sulla lotta contro l’antisemitismo nel mondo e sulla protezione delle comunità cristiane in Medio Oriente, secondo quanto comunicato dall’ufficio di Herzog.
In Vaticano il capo dello Stato israeliano incontrerà anche il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Herzog aveva partecipato alla cerimonia di insediamento del pontefice lo scorso maggio.
