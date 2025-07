Il presidente della Siria “Israele vuole creare il caos”

ROMA (ITALPRESS) – Israele “cerca di trasformare la nostra terra in una zona di caos”. Lo ha detto il presidente siriano, Ahmad al-Sharaa, in una dichiarazione dopo i violenti scontri nella città a maggioranza drusa di Suweida e gli attacchi di Israele contro obiettivi governativi per impedire violenze sui drusi.

“Il popolo siriano è sempre pronto a lottare per la propria dignità. Siamo figli di questa terra e siamo in grado di superare i tentativi di Israele. Siamo ansiosi di assicurare alla giustizia coloro che hanno danneggiato il nostro popolo druso: la tutela dei loro diritti è al primo posto delle nostre priorità”, ha affermato.

