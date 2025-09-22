Il presidente della Regione Liguria Bucci incontra il sindaco di Venezia Brugnaro

GENOVA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha ricevuto nel suo ufficio il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Sono stati affrontati alcuni dei temi più sentiti dai due territori, a cominciare dallo sviluppo della Blue economy. Al termine dell’incontro il sindaco Brugnaro e il presidente Bucci hanno visitato il Salone Nautico Internazionale, in corso al Waterfront di Levante.

“L’incontro di oggi con il sindaco Brugnaro ha permesso di rafforzare gli stretti legami tra i nostri due territori – dichiara il presidente Bucci -. La Liguria, Genova e Venezia, visto il loro storico legame con il mare, non possono che essere accomunate da un aspetto: la necessità di portare al centro del dibattito nazionale la Blue economy, un settore cruciale per lo sviluppo di tutta l’Italia”.

“Questa è un’occasione preziosa per rafforzare la collaborazione fra Venezia e Genova, tra il Veneto e la Liguria, tra Adriatico e Tirreno per dare nuova spinta allo sviluppo della nautica in Italia. Rafforziamo un asse che non solo promuova la produzione, ma valorizzi anche la filiera, i porti e le darsene lungo gli 8.000 km di costa, il turismo nautico e l’innovazione tecnologica – dichiara il sindaco Brugnaro -. L’obiettivo è chiaro: far sì che le eccellenze italiane restino in Italia e che la nautica diventi volano di sviluppo diffuso, per tutti i territori costieri, soprattutto quelli che finora sono rimasti in ombra”.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).