Liguria, commemorazione della tragedia della Torre Piloti del porto di Genova. Bucci: “Ricordare significa custodire”

GENOVA (ITALPRESS) – In occasione della commemorazione della tragedia della Torre Piloti del porto di Genova, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha preso parte, alla cerimonia in ricordo delle nove vittime che persero la vita nella notte del 7 maggio 2013. Alle 22.59 le sirene delle navi nel porto di Genova hanno suonato all’unisono.

“La commemorazione rappresenta un momento di raccoglimento e riflessione sul valore della vita, del lavoro e della sicurezza, principi che devono continuare a guidare ogni attività legata al porto e al mare. Ricordare significa custodire il valore della vita, del lavoro e della sicurezza. Genova continua a stringersi attorno alle famiglie delle vittime, con commozione e gratitudine verso chi ogni giorno opera nel porto, simbolo della nostra identità e della nostra storia” sono le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

-Foto Regione Liguria-

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