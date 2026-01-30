Il presidente del Consiglio Regionale Romani in visita alla ZinCol Lombarda

BELLUSCO (MONZA E BRIANZA) – Questa mattina il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ha visitato a Bellusco (MB) la sede della ZinCol Lombarda, storica azienda specializzata nella zincatura di tubi e prodotti in metallo per piccole, medie e grandi carpenterie e imprese. Federico Romani ha sottolineato come queste visite siano un’opportunità per “ascoltare le esigenze degli imprenditori, le criticità e le proposte: un passaggio fondamentale per attuare politiche sempre più efficaci a supporto del sistema economico-produttivo lombardo. Le istituzioni regionali sono in campo per aiutare le imprese a innovare e restare competitive nella sfida del mercato globale. In Lombardia c’è un patrimonio straordinario di competenze, lavoro e professionalità che vogliamo continuare a tutelare con grande determinazione in un contesto economico globale che continua ad essere difficile e incerto”. Il Presidente Romani è stato accolto dal Presidente Gruppo Co.Ge.Fin. Felice Colombo, e da Marcello Mir, Amministratore Unico di ZinCol Lombarda, che ha sottolineato come l’azienda sia “radicata sul territorio da oltre sessant’anni. Negli ultimi anni abbiamo affrontato una riorganizzazione interna e concluso il passaggio generazionale nel solco della continuità, mantenendo la visione strategica che da sempre ha caratterizzato questa azienda di famiglia”. Presenti Matteo Scarsi (Amministratore Delegato) e Riccardo Colombo (Vice Presidente Cogefin).

Negli ultimi anni l’azienda di Bellusco ha intrapreso un percorso di trasformazione, investendo sul proprio stabilimento e aggiornando l’impianto produttivo secondo i più moderni standard di sicurezza sul lavoro e attenzione ambientale. “Il ‘cuore’ dello stabilimento di Bellusco – spiega Marcello Mir – è rappresentato dalla vasca, che, con i suoi 13 metri, permette la lavorazione di materiali di carpenteria sia leggera sia pesante. Tutte le nostre vasche di pre-trattamento sono state inserite in tunnel di aspirazione per garantire massima nel luogo di lavoro, oltre che una minima dispersione di Co2 in ambiente. I nostri impianti così innovati rispondono a elevati standard e questo ci ha permesso di mantenere delle certificazioni sia in tema di sicurezza sia in tema ambientale”. Federico Romani ha sottolineato come oggi sia decisivo fa convivere ambiente e investimenti: “La sostenibilità non può essere un totem ideologico, non è un valore in sé. Sostenibilità e sviluppo sono il binomio che garantisce una crescita che rispetta l’ambiente, ma che si fonda su cambiamenti concreti. La sostenibilità, dunque, deve camminare insieme alla capacità di investire. E la storia di ZinCol racconta proprio questo percorso: grazie a impegno, innovazione e visione, ogni giorno affronta con successo le sfide dei mercati globali, investe in tecnologie d’avanguardia e crea valore per il territorio nel rispetto dell’ambiente”.

