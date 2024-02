BOLOGNA (ITALPRESS) – Approfondire e ampliare il rapporto di amicizia e collaborazione, con particolare attenzione a sviluppo sostenibile, agroindustria, manifattura avanzata, automotive e smart cities. Sono alcuni degli ambiti di relazione e cooperazione al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina a Roma presso la sede dell’Ambasciata vietnamita, tra il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l’ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam presso la Repubblica Italiana, Hai Hung Duong; presente anche Maily Nguyen, delegata dell’Ambasciata del Vietnam per l’Emilia-Romagna e l’Umbria e presidente della Fondazione Italia-Vietnam. “I legami tra Vietnam ed Emilia-Romagna sono forti e continui: da anni le rispettive istituzioni, imprese e Università hanno rapporti di scambio economico e di condivisione delle competenze- afferma Bonaccini-. Il colloquio di oggi con l’ambasciatore Hai Hung Duong, che ringrazio per l’incontro, è un’opportunità per proseguire sulla strada della collaborazione con un Paese che può offrire importanti prospettive al nostro sistema economico e per lavorare insieme a progetti strategici, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile”.

