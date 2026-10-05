Il Premio Nobel per la Medicina 2026 a Deisseroth, Hegemann e Nagel

IPA89328292 - Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel are awarded the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine, as announced during a press conference at the Nobel Forum at Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden, on October 5, 2026. Photo: Pontus Lundahl/TT Code 10050

STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Il Premio Nobel per la Medicina 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel “per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all’optogenetica”.

“Comprendere come il cervello formi ricordi, emozioni e comportamenti è da tempo un sogno per i ricercatori. Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel sono stati insigniti del Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2026 per le scoperte che hanno portato all’optogenetica, una tecnica che consente di attivare o disattivare l’attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Questo metodo è oggi impiegato nei laboratori di tutto il mondo per svelare i misteri del cervello”, spiega la Nobel Foundation in una nota.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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