Il Premio Nobel per la Medicina 2026 a Deisseroth, Hegemann e Nagel

STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Il Premio Nobel per la Medicina 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel “per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all’optogenetica”.

“Comprendere come il cervello formi ricordi, emozioni e comportamenti è da tempo un sogno per i ricercatori. Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel sono stati insigniti del Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2026 per le scoperte che hanno portato all’optogenetica, una tecnica che consente di attivare o disattivare l’attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Questo metodo è oggi impiegato nei laboratori di tutto il mondo per svelare i misteri del cervello”, spiega la Nobel Foundation in una nota.

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