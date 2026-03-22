Il Premio La Chiave d’Europa 2026 a Edgar Morin e Mauro Ceruti

ROMA (ITALPRESS) – Un omaggio a una personalità che contribuisce senza sosta, con i suoi libri, a “risvegliare” il pensiero originale e continua a indicare un percorso d’integrazione e di libertà. Il Premio La Chiave d’Europa 2026, dell’Associazione La Nuova Europa e del Comune di Ventotene, sarà assegnato mercoledì 25 marzo ai filosofi Edgar Morin e Mauro Ceruti per il loro contributo alla diffusione dei valori europei con il libro La nostra Europa (ed. 2025): la loro profonda analisi intellettuale, capace di combinare pensiero libero e ottimismo sulle sorti del continente, contribuisce ad animare un dibattito oggi cruciale sui valori e la storia dell’Unione, nel contesto di sfide globali, per guardare al futuro in ottica d’integrazione.

Il Premio sarà consegnato a Mauro Ceruti, direttore del Centro di ricerca sui sistemi complessi dell’Università Iulm, nell’Aula magna del Liceo Mamiani davanti a un centinaio di studenti, in occasione della lectio conclusiva della Scuola d’Europa a 40 anni dalla scomparsa di Altiero Spinelli a cura del suo biografo, lo storico Piero S. Graglia. Edgar Morin parteciperà in collegamento da Parigi.

La Chiave d’Europa è un riconoscimento istituito nel 2017 dal Comune di Ventotene insieme all’Associazione di promozione sociale La Nuova Europa, assegnato a coloro che hanno dato un contributo significativo al rafforzamento dell’identità europea.

È stato conferito a Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, in occasione della nomina a Cittadino onorario di Ventotene, per il suo contributo nel far conoscere la storia dell’isola in Europa; a Emmanuel Macron per il suo impegno nel rilanciare un’Europa più coesa e forte; a David Maria Sassoli per la sua instancabile difesa dei valori democratici e dei diritti umani; a Ursula von der Leyen per il suo ruolo nella gestione della crisi pandemica; al console Tommaso Claudi per aver garantito in sicurezza l’evacuazione di cittadini italiani e afghani da Kabul; ad Andrij Shevchenko per il suo impegno nel promuovere la pace attraverso lo sport nella martoriata Ucraina.

La Nuova Europa promuove l’informazione, il dibattito e il pensiero critico sul ruolo dell’Europa e si rivolge soprattutto alle giovani generazioni con la Scuola d’Europa e il Ventotene Europa Festival, giunto alla 10° edizione e destinatario per ben quattro volte della Medaglia del Presidente della Repubblica. Ha ideato, promosso e organizzato letture sceniche del Manifesto di Ventotene in teatro e la realizzazione del murales dell’intero testo del Manifesto sulla piazza principale di Ventotene, a cura della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e in collaborazione con il Comune di Ventotene.

-Foto Locandina evento-

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