Il Premio Confartigianato Motori consegnato a Laura Müller del team Haas di F1

MONZA – BRIANZA (ITALPRESS) – “Questo è un premio a tutte le donne di talento che lavorano duramente, spesso in posizioni di responsabilità. Laura Müller è stata scelta per i suoi meriti, le sue competenze, la sua determinazione e la sua personalità, non per il genere. Questo riconoscimento è un messaggio di meritocrazia. Noi, questa sfida siamo pronti a raccoglierla impegnandoci per costruire ogni giorno una società in cui il talento superi ogni barriera di genere”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, insieme a Carlo Piccinato, Segretario Confartigianato Lombardia, questa mattina, in occasione delle prove libere del Gran Premio d’Italia, nello spazio Fans Club dell’Autodromo Nazionale di Monza, ha consegnato il premio Confartigianato Motori a Laura Müller, la prima donna ingegnere di pista in Formula 1. Müller, 33 anni, laureata in ingegneria meccanica a Monaco di Baviera, da quest’anno è ingegnere di pista di Esteban Ocon della scuderia statunitense Haas F1.

Il Premio Confartigianato Motori, promosso da Apa Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza e giunto alla 43° edizione, ogni anno premia i protagonisti del motorsport e della Formula 1: piloti, ingegneri, meccanici, giornalisti, fotografi e manager. Il premio è un’opportunità straordinaria per le imprese artigiane lombarde che operano nel mondo dei motori di raccontare la propria storia e presentare progetti innovativi legati all’artigianato, all’eccellenza tecnologica e all’automotive. Nel corso della mattinata è stata presentata agli stakeholder istituzionali la partnership tra BrianzAcque e Autodromo Nazionale Monza per portare acqua di rete, gratuita, sicura e sostenibile ai tifosi della Formula 1. Nella Terrazza ACI della palazzina hospitality del circuito brianzolo, i vertici di Brianzacque e di SIAS hanno illustrato i contenuti del nuovo accordo che nel 2024 ha consentito di distribuire oltre 51mila litri di acqua con un incremento di oltre il 60% rispetto al 2023 che hanno consentito di risparmiare circa 103mila bottigliette di plastica usa e getta.

“Parlare di acqua oggi significa modificare il nostro approccio al tema del cambiamento climatico che in futuro renderà più difficile e incerta la disponibilità di risorse naturali – ha sottolineato Federico Romani -. L‘obiettivo è spingere il consumo dell’acqua a chilometro zero che garantisce importanti risparmi economici per le famiglie e vantaggi ambientali derivanti da una forte riduzione dell’inquinamento legato alla produzione, allo spostamento e al riciclo delle bottiglie di plastica usa e getta. In questo percorso si inserisce la nuova partnership tra Autodromo e Brianzacque che mette al centro la sostenibilità intesa come capacità di coniugare sviluppo, investimenti e tutela del territorio”.

